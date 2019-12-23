Сбежавший из реабилитационного центра в Твери подросток найден живым
Вечером, 23 декабря, сотрудники полиции на одной из улиц Твери нашли пропавшего подростка.
Напомним, юноша пропал 18 декабря после посещения поликлиники. До этого он пребывал в ГБУ "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)". ПО факту го исчезновения Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.
В ближайшее время мальчика опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения.
Известно, что 16-летний парень и раньше сбегал из дома, но возвращался.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU