2019-12-23T21:01:06+03:00
Общество

Сбежавший из реабилитационного центра в Твери подросток найден живым

Оказалось, что мальчик город не покидал
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавший 16-летний подросток найден живымПропавший 16-летний подросток найден живымФото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером, 23 декабря, сотрудники полиции на одной из улиц Твери нашли пропавшего подростка.

Напомним, юноша пропал 18 декабря после посещения поликлиники. До этого он пребывал в ГБУ "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)". ПО факту го исчезновения Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

В ближайшее время мальчика опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения.

Известно, что 16-летний парень и раньше сбегал из дома, но возвращался.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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