В Твери мать оставила детей в машине, а ее угнали

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-23T16:24:40+03:00

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С сообщением об угоне автомобиля стоимостью 430 тысяч рублей в полицию обратилась 35-летняя жительница Твери.

Женщина сообщила, что припарковала принадлежащий ей автомобиль "Тойота" возле одного из магазинов в микрорайоне "Южный" и, оставив его с работающим двигателем пошла в магазин. В машине также остались двое ее малолетних детей. Вернувшись из магазина, заявительница увидела, что машины нет, а дети стоят на улице.

- Потерпевшая сообщила о случившемся в полицию и своему мужу, который находился недалеко от места происшествия. Увидев свою машину, мужчина стал преследовать злоумышленника на другом автомобиле, - рассказали в пресс-служб УМВД России по Тверской области.

Был объявлен план "Перехват". Автомобиль задержали в Заволжском районе Твери, подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Злоумышленником оказался неработающий 27-летний житель Твери.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU