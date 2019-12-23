2019-12-23T16:24:40+03:00
Происшествия

В Твери мать оставила детей в машине, а ее угнали

Перед похищением злоумышленник высадил ребят из транспортного средства
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина выгнал детей из машины и угнал транспортное средствоМужчина выгнал детей из машины и угнал транспортное средствоФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

С сообщением об угоне автомобиля стоимостью 430 тысяч рублей в полицию обратилась 35-летняя жительница Твери.

Женщина сообщила, что припарковала принадлежащий ей автомобиль "Тойота" возле одного из магазинов в микрорайоне "Южный" и, оставив его с работающим двигателем пошла в магазин. В машине также остались двое ее малолетних детей. Вернувшись из магазина, заявительница увидела, что машины нет, а дети стоят на улице.

- Потерпевшая сообщила о случившемся в полицию и своему мужу, который находился недалеко от места происшествия. Увидев свою машину, мужчина стал преследовать злоумышленника на другом автомобиле, - рассказали в пресс-служб УМВД России по Тверской области.

Был объявлен план "Перехват". Автомобиль задержали в Заволжском районе Твери, подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Злоумышленником оказался неработающий 27-летний житель Твери.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери мать оставила детей в машине, а ее угнали
В Твери полицейские задержали наркодилера
В Тверской области прокуратура помогла пенсионеру получить инвалидность
Грабитель оттаскал женщину за волосы и украл у нее сумку в Тверской области
В Тверской области в ДТП пострадал мальчик, который ехал без детского кресла
Жители Тверской области платили за вывоз мусора по завышенным тарифам
В Тверской области женщина обокрала дачу петербурженки
Средний размер пенсии по старости в Тверской области увеличится на 965 рублей
«Тверь Водоканал» восстанавливает закольцовку сетей в пос. Химинститута
В предновогоднюю неделю в Твери пройдут плановые отключения электричества
В Минтрансе РФ обсудили строительство северного обхода Твери
В Тверской области овцы заразились опасным вирусом
Опубликована карта маршрутной сети Твери и Калининского района
В Твери растлившего 13 детей пенсионера отправили в тюрьму
В Тверской академической областной филармонии на Новый год детям покажут "Морозко"
В новогоднюю ночь охранять покой жителей Твери будет полиция и МЧС
Почти 200 тысяч рублей в среднем должен банкам житель Тверской области
Один человек погиб в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
В Твери пропавший пять суток назад 16-летний подросток сам вернулся домой
В Тверской филармонии в Новый год перепоют Агилеру и Леди Гагу
В Министерстве экономразвития Тверской области считают, что в регионе все идёт по плану
Тверские хоккеисты вместе со сборной России завоевали бронзу XIX зимних Сурдлимпийских игр
Картинная галерея в Твери покажет сокровищницу коллекции