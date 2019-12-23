В Твери полицейские задержали наркодилера
Тайник с наркотиками нашли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области во дворе одного из домов в Заволжском районе.
Полицейскими установлено, что закладку вещества в тайники осуществлял ранее судимый 37-летний местный житель. Мужчина задержан.
При личном досмотре у подозреваемого полицейские обнаружили 4 г порошкообразного вещества. Позже мужчина показал главный тайник, где прятал свертки общей массой 20 г.
Фигурант водворен в изолятор временного содержания. За сбыт наркотиков ему грозит до двадцати лет тюрьмы.
Полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU