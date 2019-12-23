В Твери полицейские задержали наркодилера

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-23T14:42:14+03:00

Наркотики мужчина прятал в тайнике Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Тайник с наркотиками нашли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области во дворе одного из домов в Заволжском районе.

Полицейскими установлено, что закладку вещества в тайники осуществлял ранее судимый 37-летний местный житель. Мужчина задержан.

При личном досмотре у подозреваемого полицейские обнаружили 4 г порошкообразного вещества. Позже мужчина показал главный тайник, где прятал свертки общей массой 20 г.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. За сбыт наркотиков ему грозит до двадцати лет тюрьмы.

Полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU