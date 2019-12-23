В Тверской области прокуратура помогла пенсионеру получить инвалидность

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-23T14:28:14+03:00

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В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратился 88-летний местный житель и сообщил, что ему не выдают направление на медико-социальную экспертизу, которая ему положена после прохождения лечения в неврологическом отделении для получения инвалидности.

Амбулаторная карта заявителя была передана участковому терапевту, но в нарушение требований «Правил признания лица инвалидом», спустя пять месяцев указанное направление выдано не было. Соответственно, в течение этого времени мужчина не получал от государства положенные льготы и компенсации.

Межрайонной прокуратурой начальнику медицинского учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, участковый терапевт привлечен к дисциплинарной ответственности.

По результатам проведенной медико-социальной экспертизы мужчине присвоена первая группа инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU