2019-12-23T14:19:43+03:00
Происшествия

Грабитель оттаскал женщину за волосы и украл у нее сумку в Тверской области

За совершенное преступление злоумышленник отправится в колонию
Ольга ТРОФИМОВА
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Грабитель получил один год колонииГрабитель получил один год колонииФото: Олег ЗОЛОТО
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Перед судом предстал житель поселка Пено, обвиняемый в совершении грабежа.

В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года подсудимый во время разговора с местной жительницей сорвал у нее с плеча сумку, а когда женщина начала сопротивляться, схватил ее за волосы, ударил головой о бетонные ступеньки.

Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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