Грабитель оттаскал женщину за волосы и украл у нее сумку в Тверской области
Перед судом предстал житель поселка Пено, обвиняемый в совершении грабежа.
В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года подсудимый во время разговора с местной жительницей сорвал у нее с плеча сумку, а когда женщина начала сопротивляться, схватил ее за волосы, ударил головой о бетонные ступеньки.
Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU