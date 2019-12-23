В Тверской области в ДТП пострадал мальчик, который ехал без детского кресла

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-23T14:15:03+03:00

ДТП на мосту через Волгу в Кимрах Фото: УГИБДД России по Тверской области

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ДТП произошло 22 декабря, в Кимрах, на мосту через Волгу.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 30-летний водитель, непристегнутый ремнем безопасности, управляя автомобилем "HYUNDAI ELANTRA", не правильно выбрал скорость движения, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 211440".

В результате аварии оба водителя, а также пассажиры автомашины ВАЗ 21144 47-летняя женщина и шестилетний ребенок, который ехал без детского кресла, получили телесные повреждения с травмами доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU