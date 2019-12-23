Жители Тверской области платили за вывоз мусора по завышенным тарифам

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-23T14:09:06+03:00

В Тверской области жители платили за вывоз мусора по завышенным тарифам Фото: Олег УКЛАДОВ

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В прокуратуру Пеновского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что ему начисляется плата за услугу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в повышенном размере.

Надзорным органом установлено, что ООО "Тверьспецавтохозяйство" предоставлены в ЕРКЦ недостоверные сведения о количестве проживающих лиц в домовладении заявителя, поэтому сумма в квитанции проставлена некорректно.

По выявленному факту прокуратурой района возбуждено административное производство в отношении руководителя организации за совершенное административное правонарушение. За обман потребителей он оштрафован на 22 тыс.рублей.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU