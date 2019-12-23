Жители Тверской области платили за вывоз мусора по завышенным тарифам
В прокуратуру Пеновского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что ему начисляется плата за услугу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в повышенном размере.
Надзорным органом установлено, что ООО "Тверьспецавтохозяйство" предоставлены в ЕРКЦ недостоверные сведения о количестве проживающих лиц в домовладении заявителя, поэтому сумма в квитанции проставлена некорректно.
По выявленному факту прокуратурой района возбуждено административное производство в отношении руководителя организации за совершенное административное правонарушение. За обман потребителей он оштрафован на 22 тыс.рублей.
Нарушения устранены.
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