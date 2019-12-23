В Тверской области женщина обокрала дачу петербурженки
В дежурную часть Сандовского пункта полиции обратилась 54-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестный взломал замок на вхдной двери и проник в дачный дом, откуда похитил бытовую технику и предметы быта. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Полицейские совместно со следователем и участковым уполномоченным полиции опросили свидетелей, обследовали места возможного сбыта краденого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемой в краже. Злоумышленницей оказалась жительница Сандовского района. Подозреваемая в содеянном созналась и вернула похищенное.
За кражу женщине грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU