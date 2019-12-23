2019-12-23T15:01:40+03:00
Общество

Средний размер пенсии по старости в Тверской области увеличится на 965 рублей

Пенсии проиндексируют 1 января
Виктория ТУШКОВА
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1 января 2022 года страховые части пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексируют на 6,6 процента.1 января 2022 года страховые части пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексируют на 6,6 процента.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Данные об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров обнародовал управляющий Тверского отделения Пенсионного фонда РФ Вячеслав Воеводин. Он сообщил, что 1 января 2020 года страховые части пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексируют на 6,6 процента.

Увеличение выплат будет зависеть от размера пенсии каждого пенсионера. Средний размер страховой пенсии по старости в Тверской области увеличится на 965 рублей и составит 15 626 рублей.

Кроме того, в 2020 году неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения составит меньше 9302 рублей, будут иметь право на федеральную социальную доплату к пенсии. Сумма индексации пенсии выплачивается сверх величины прожиточного минимума пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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