2019-12-23T13:57:35+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» восстанавливает закольцовку сетей в пос. Химинститута

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» ведут плановые работы по перекладке участка водопровода в поселке Химинститута. В результате 70 метров старой стальной трубы диаметром 160 мм будут заменены на пластиковую.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Замена старой стальной трубы на новую пластиковуюЗамена старой стальной трубы на новую пластиковую
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Это уже третий этап работ по перекладке сетей в поселке Химинститута. Так, в прошлом году было заменено 170 метров вдоль домов, в этом году еще 110 метров. Текущие работы ведутся по проезжей части вдоль Центральной районной больницы. По окончании перекладки проглушенный ранее участок будет введен в эксплуатацию, что позволит восстановить закольцовку сетей.

Закольцовка обеспечивает циркуляцию воды в системе, это улучшает ее органолептические показатели, такие как запах, мутность, железо. Таким образом, работы приведут к улучшению параметров качества предоставляемого абонентам ресурса.

Работы планируется завершить к концу этой недели. Проезжая часть пока будет восстановлена в зимнем варианте - дорожными плитами. Окончательное благоустройство будет выполнено весной при установлении необходимой погоды и температурного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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