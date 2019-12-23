В предновогоднюю неделю в Твери пройдут плановые отключения электричества

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-23T13:08:25+03:00

В Твери в течение недели в домах тверичан будут планово отключать свет Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Они затронут все районы города

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В период с 23 по 27 декабря в Твери пройдут плановые отключения электроэнергии. Их будет проводить МУП "Тверьгорэлектро". Отключения затронут все четыре района города.

Так, в Заволжском районе 23 декабря свет отключат с 9:00 до 16:00 по адресам: д. Дмитровское, ул. Северная д. 1-9, д. 2-10.

23 и 24 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: пос. Сахарово ул. М. Василевского д. 11-25, ул. Школьная д. 2-6, д. 3а.

24 декабря, с 9:30 до 11:00 по адресам: ул. Хромова д. 23, д. 23 к.1, к.2, ЦТП.

С 13:30 до 15:00 по адресам: ул. П. Савельевой д. 31, д. 33 корп.1, д. 33 корп. 2, д. 33а, д. 27а; Молодежный б-р д. 6, д. 8(АТС), светофор.

24 и 25 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: «Заволжский сад», СНТ «Восход», СНТ «Весна», пос. 2-го Торфопредприятия, СНТ «Мир», п. 2-е Городское Торфопредприятие, СНТ «Зелёный дол», СНТ «Силикатчик-2», СНТ «Садовод-любитель».

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. 1-я Вагонников д. 1-17, д. 2-20, д. 36-56; пер. 1-й Вагонников д. 34-46, д. 45-53; пер. Вагонников д. 42-56; ул. Совхозная д. 1-11, д. 35-43; ул. Пригородная д. 1-17, д. 2-18, д. 36-44, д. 35-43; ул. Чапаева д. 2/7-6, д. 5-11; пер. Кривоносова д. 6-14, д. 1/8-9/7; ул. Вагонников д. 2 3-17, д. 35-43, д. 2-20; ул. 3-я Вагонников д. 1-19, д. 4-18, д. 36-42; ул. Писарева д. 9; пер. 1-й Вагонников д. 70-88, д. 59; пер. Вагонников д. 60-66; пер. 2-й Вагонников д. 2а-30а, д. 3а-19а; ул. Совхозная д. 20в, д. 20б, д. 20а, д. 20, д. 11-19.

25 и 26 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Маршала Василевского д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 8-20; ул. Садовая д. 1/2, д. 3, д. 5а, д. 7а, д. 10, д. 22, д. 23, д. 21а; ул. Полевая д. 1-9, д. 2-6.

27 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: пос. Сахарово ул. Садовая д. 4-10; хоз. корпуса Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

В Пролетарском районе

23, 24 и 25 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Солнечная д. 1-33/1, д. 2-34; пр-д 3-й Полевой д. 7, д. 4-8; ул. Мамулинская д. 20-26, д. 29-41; пер. Княжнин д. 1-7; ул. Освобождения д. 1-41, д. 2-6, д. 22-38, д. 83, д. 89.

25 декабря, с 9:30 до 12:00 по адресам: пр-т Ленина д. 41, д. 41а, д. 43, д. 43а; ул. М. Конева д. 2, д. 2 корп. 2.

25 и 27 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул Освобождения д. 45-95, д. 44-98; пр-д 2-й Полевой д. 14, д. 16; пр-д 3-й Полевой д. 13; ул. Освобождения 2/14-28, 1/13-29; ул. Солнечная д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 10, д. 1; д. 13/1-33/1, д. 14/2-32, д. 35-65, д. 62-66, д. 63-69; пр-д 3-й Полевой д. 1/33-7, д. 2/34-8; пр-д 2-й Полевой д. 11-41/7; ул. Мамулинская д. 18, д. 33, д. 35; пер. Княжнин д. 5.

26 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Красного Октября д. 13-91, д. 14-78; пр-д 2-й Стахановский д. 41-57, д. 78а; ул. Сиреневая д. 16, д. 17; Волоколамское шос. д. 39а, д. 45; ул. Локомотивная д. 5-35а, дер. Борихино д. 1-95, д. 2-96; дер. Деревнище д. 1-23, д. 2-50.

В Центральном районе

23 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: Волоколамский пр-т д. 18, д. 22; ул. Ипподромная д. 2а; ул. Попова д. 29, д. 34, д. 36, д. 38, ул. Фадеева д. 16, д. 18.

С 13:30 до 15:00 по адресам: пр-т Чайковского д. 24/2б (детская стомат. пол-ка) д. 24а; ул. Ерофеева д. 5 (Департамент, ЕРКЦ); пр-т Победы д. 2 корп.2, д. 2а, д. 4а.

25 декабря, с 13:30 до 15:00 по адресу ул. Кайкова д. 3.

27 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Коминтерна д. 3, д. 8.

В Московском районе

25 декабря, с 9:30 до 12:00 по адресу Октябрьский пр-т д. 99 (6 секция).

27 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Центральная д. 1-5, д. 2-10; пер. Второй д. 4-8, д. 3-9; пер. д. Третий д. 2, д. 3, д. 4; пер. д. Первый д. 1-5.

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