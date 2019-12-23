В Тверской области овцы заразились опасным вирусом

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-23T12:32:21+03:00

В Тверской области овцы подхватили смертельный вирус Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Инфицированные животные выявлены в одном из хозяйств Удомельского городского округа

Изменить размер текста: A A

Вирусное заболевание Меди-Висна диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у овец, содержащихся в одном из хозяйств Удомельского городского округа.

Образцы биологического материала от животных поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Заболевание является для животных смертельным и опасно тем, что поражает центральную нервную и легочную системы организма животных. Вакцины от него нет.

Полученные результаты исследований были направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора для проведения необходимых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU