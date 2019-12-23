В Тверской области овцы заразились опасным вирусом
Вирусное заболевание Меди-Висна диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у овец, содержащихся в одном из хозяйств Удомельского городского округа.
Образцы биологического материала от животных поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Заболевание является для животных смертельным и опасно тем, что поражает центральную нервную и легочную системы организма животных. Вакцины от него нет.
Полученные результаты исследований были направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора для проведения необходимых мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU