2019-12-23T12:05:21+03:00
Общество

Опубликована карта маршрутной сети Твери и Калининского района

Она начнет действовать в феврале 2020 года
Ольга ТРОФИМОВА
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В рамках новой транспортной модели на территории Твери и Калининского района, которая заработает в феврале 2020 года, будут функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных.

49 из них не изменились, в 36 маршрутов внесены изменения, добавлены пять новых маршрутов и три – сезонных.

Новые маршруты: №42 (Гипермаркет «Глобус» -Железнодорожный вокзал), № 43 (Университет - Микрорайон «Южный-Д» – Университет), №44 (ТЦ «Метро» - микрорайон «Радужный»), №45 (улица Зелёная – Центральная районная больница), №116 (Кривцово – Перинатальный центр).

К сезонным маршрутам отнесли №154к (Тверь – Новое Семёновское), № 177к (Лебедево (кладбище) - Железнодорожный вокзал), №222к (Лебедево (кладбище) - Железнодорожный вокзал).

Как отметил губернатор Игорь Руденя, при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, были учтены все пожелания жителей.

На маршруты выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле.

Ознакомится с полной картой маршрутной сети можно на сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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