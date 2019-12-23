2019-12-23T11:43:48+03:00
Происшествия

В Твери растлившего 13 детей пенсионера отправили в тюрьму

Педофил восемь лет проведет в колонии строго режима
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области жертвами педофила стали 13 девочек и мальчиков Фото: архив "КП"В Тверской области жертвами педофила стали 13 девочек и мальчиков Фото: архив "КП"
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В Тверской области суд вынес приговор в отношении 72-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении в отношении детей 11 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132, ч.2 ст. 135, ч.1 ст. 135, ч.3 ст. 135 (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, развратные действия).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году, на протяжении нескольких месяцев, пенсионер, находясь на улице поселка Максатиха Тверской области, совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и иные действия сексуального характера. По уголовному делу потерпевшими являются 13 девочек и мальчиков.

В пресс-службе регионального СКР уточнили, что, согласно заключению проведенной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина в период инкриминируемого ему деяния был вменяемым, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По решению суда мужчина на восемь лет отправится в кол

ИСТОЧНИК KP.RU

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