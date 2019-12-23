В Тверской академической областной филармонии на Новый год детям покажут "Морозко"

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-23T11:32:33+03:00

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Коллектив Тверской академической областной филармонии подготовил подарок для юных зрителей. В преддверии новогодних праздников, а также во время каникул детям покажут музыкальную сказку "Морозко". Премьера спектакля состоится 29 декабря в 12:00 и со 2 по 8 января.

Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Галина Петрова, композитор – Константин Тушинок, балетмейстер – Светлана Алексеева.

Перед началом сказки в фойе филармонии детей ждет встреча с героем балаганного театра – знаменитым Петрушкой и его друзьями.

Взрослые также не останутся без подарка. Зрителей ждет традиционный проект "В Новый год с музыкой NON-STOP". В этом году состоится премьера седьмого сезона.

В программе концерта новые, не звучащие ранее на сцене филармонии песни и инструментальные номера в живом исполнении солистов, хора, оркестра филармонии. Прозвучат песни и музыка из репертуара А. Пугачевой, Т. Гвердцители, И. Крутого, Ф. Синатры, В. Сюткина, Джо Дассена, Э. Бериашвили, группы "Баккара", К. Агилеры, Lady Gaga и многих других.

Премьера концерта состоится 28 декабря в 17:00. Далее программу можно увидеть 29 декабря в 17:00 и в дни новогодних праздников – с 3 по 8 января в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU