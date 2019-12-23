В новогоднюю ночь охранять покой жителей Твери будет полиция и МЧС

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-23T10:34:02+03:00

Патрули будут дежурить в Горсаду и в местах массовых гуляний у городских ёлок

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Меры по обеспечению безопасности горожан и гостей Твери во время массовых праздничных новогодних мероприятий обсудили на совещании в администрации города Твери.

В преддверии праздника во всех учреждениях культуры проходят инструктажи по вопросам безопасности. На весь период новогодних праздников в администрации Твери, её профильных подразделениях, а также администрациях районов города будут дежурить сотрудники.

Основное внимание в плане обеспечения безопасности будет уделено основной территории новогодних гуляний – Городскому саду. Здесь с 20 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет проходить праздничная программа "Новогодняя ночь в Городском саду". Следить за безопасностью в главном парке города будут сотрудники полиции и МЧС. Патрули будут выставлены и в местах массовых гуляний в районах города.

Все территории будут заранее проверены на безопасность. Площади и ярмарочные территории оградят противотаранными устройствами.

ИСТОЧНИК KP.RU