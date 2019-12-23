Почти 200 тысяч рублей в среднем должен банкам житель Тверской области

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-23T09:22:24+03:00

Тверская область попала на 58-ю строчку в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения

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Кредитов жители Тверской области берут довольно много и сумма наших долгов перед банками по отношению к заработкам весьма высока. Этот вывод можно сделать, ориентируясь на данные рейтинга регионов по уровню закредитованности населения.

Расчёт уровня закредитованности специалисты "РИА Рейтинг" проводили, основываясь на статистике Банка России и Росстата. Индикатор долговой нагрузки жителя конкретного региона рассчитывался как отношение среднедушевого долга перед банками у экономически активного населения к средней годовой зарплате.

Тверская область попала во вторую половину списка (58-е место из 85). Объём задолженности перед банками в среднем на одного человека у нас составляет 198,5 тысяч рублей. Долговая нагрузка - 58,4 тысячи рублей.

Наименьшая закредитованность у жителей Ингушении, Крыма и Севастополя. Больше всего кредитов набрали жители Калмыкии, Тывы и Курганской области.

Жители Москвы должны банкам в среднем 272,9 тысяч рублей, их индикатор долговой нагрузки 28,9 тысяч рублей, это 7-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU