Один человек погиб в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-23T08:50:08+03:00

В Тверской области ПАЗ столкнулся с легковушкой, один человек погиб Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 23 декабря, на 281 км +350 м трассы М-10, в Вышневолоцком городском округе. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На указанном участке столкнулись автобус ПАЗ, принадлежащий МУП "Автокомбинат г. Вышний Волочек" и осуществлявший регулярный рейс г. В.Волочек -д.Афимьино. Автобус ехал за пассажирами в д. Афимьино по крайне левой полосе, когда на его полосу выехала "Шевроле Кобальт" с узбекскими номерами.

Водитель легковушки погиб, пассажиры пострадали, их деблокируют из автомобиля. Водитель ПАЗа не пострадал. На месте работают спасатели, Госавтоинспекция, "скорая помощь".

Для ликвидации последствий ДТП привлечено – 22 человека, 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU