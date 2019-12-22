В Твери пропавший пять суток назад 16-летний подросток сам вернулся домой

СЕГОДНЯ 21:44 2019-12-22T21:50:51+03:00

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16-летний Павриз Колпушоев ушел из дома на улице Маршала Буденного ещё утром 16 декабря. Родные забили тревогу, ранее он уже убегал из дома. Помимо полиции к розыскам подключилось Следственное Управление Следственного Комитета РФ по региону.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области была начата доследственная проверка. 22 декабря информация о пропавшем подростке была передана в СМИ.

Вечером этого же дня региональное СУ СК распространило заявление: подросток найден: «22 декабря текущего года несовершеннолетний самостоятельно вернулся домой. Сейчас его опрашивает следователь Следственного комитета».

ИСТОЧНИК KP.RU