В Министерстве экономразвития Тверской области считают, что в регионе все идёт по плану

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-22T19:19:57+03:00

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В ведомстве проанализировали основные показатели социально-экономического развития Верхневолжья за девять месяцев 2019 года в сравнении с другими регионами

По данным ведомства, Тверская область демонстрирует на 3,6 пункта больше, чем по РФ, показатель по индексу промышленного производства, в том числе на обрабатывающих предприятиях – в регионе это 105,8%. На 23,5 пункта выше индекс работ по виду деятельности «Строительство» – в Тверской области он составляет 123,9%.

Кроме того, в официальном релизе Минэко говорится, что в Верхневолжье на 4,3 позиции выше, чем в среднем по России, показатель по индексу физического объема оборота розничной торговли – 105,7%. Также отмечен более низкий, чем в среднем по стране, уровень официальной безработицы – в регионе показатель составил 0,6.

ИСТОЧНИК KP.RU