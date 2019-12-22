2019-12-22T19:06:34+03:00
Общество

Тверские хоккеисты вместе со сборной России завоевали бронзу XIX зимних Сурдлимпийских игр

Играли в Италии
Алина ПЕТРОВА
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XIX зимние Сурдлимпийские игры прошли 12-21 декабря в Италии, в регионе Вальтеллина-Валькьявенна.

Сборная команда России одержала убедительную победу над сборной командой Финляндии со счетом 5:1. По итогам соревнований Россия заняла 3 место из 5 команд-участниц.

Как сообщается в официальном релизе регионального правительства, честь страны отстаивали семь тверских спортсменов, которые занимаются в спортивно-адаптивной школе под руководством Заслуженного тренера России Александра Ершова. Это Аким Калинин, Никита Камкин, Вадим Мазурский, Виталий Мохов, Андрей Роденков, Александр Соловьев, Михаил Фетисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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