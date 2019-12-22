2019-12-22T13:55:51+03:00
Общество

Картинная галерея в Твери покажет сокровищницу коллекции

Фонды вновь откроют для посетителей
Алина ПЕТРОВА
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Картинная галерея красива не только внутри, но и снаружи.Картинная галерея красива не только внутри, но и снаружи.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Тверская областная картинная галерея продолжает уникальную акцию для любителей искусства.

Акция эта проходит каждый последний четверг месяца и уже успела полюбиться тверичанам. 26 декабря состоится очередная экскурсия в фонды музея.

-Ее участники посетят сокровищницу галереи, увидят все богатство коллекции, узнают о «жизни» предметов искусства вне экспозиционных залов и побывают в реставрационной мастерской, -поясняют организаторы.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8(4822) 39-80-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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