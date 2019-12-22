Картинная галерея в Твери покажет сокровищницу коллекции
Фонды вновь откроют для посетителей
Картинная галерея красива не только внутри, но и снаружи.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:
Тверская областная картинная галерея продолжает уникальную акцию для любителей искусства.
Акция эта проходит каждый последний четверг месяца и уже успела полюбиться тверичанам. 26 декабря состоится очередная экскурсия в фонды музея.
-Ее участники посетят сокровищницу галереи, увидят все богатство коллекции, узнают о «жизни» предметов искусства вне экспозиционных залов и побывают в реставрационной мастерской, -поясняют организаторы.
Записаться на экскурсию можно по телефону 8(4822) 39-80-35.
ИСТОЧНИК KP.RU