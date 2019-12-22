В Твери пропал 16-летний подросток

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-22T12:58:51+03:00

Ранее парень уже убегал из дома

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Павриз Колпушоев (24.12.2002 года рождения) ушел из дома на улице Маршала Буденного ещё утром 16 декабря. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

В официальном сообщении Регионального СледКома говорится, что в соответствии с поступившим сообщением следователем и криминалистами СКР, сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, опрошены родственники, знакомые и друзья пропавшего.

Известно, что парень ранее неоднократно уходил из дома, затем сам возвращался.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшего Колпушоева Павриза просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU