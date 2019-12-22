В Твери проходит турнир по акробатическому рок-н-роллу

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-22T11:42:28+03:00

Акробатический рок-н-ролл - это очень красиво.

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22 декабря в ФОКе им.Султана Ахмерова проходит Чемпионат и первенство Тверской области по акробатическому рок-н-роллу.

На соревновании, которое проходит в столице области уже в шестой раз, определяют лучшие пары и команды региона.

Для лучших танцоров это шанс попасть в сборную команду регион.

В этот же день пройдут открытые областные соревнования, в которых примут участие не только спортсмены нашей области, но и гости из других регионов: Москвы, Московской области, Смоленска и Тулы.

Соревнования стартовали в 11 часов. Вход для зрителей свободный.

Если вы поклонник зажигательных ритмов и акробатических трюков - приходите. Соревноваться будут не только пары, мастерство продемонстрируют команды и солисты.

ИСТОЧНИК KP.RU