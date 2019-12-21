В Тверской области свежие огурцы за неделю резко подорожали

21 Дек. 22:12 2019-12-21T22:15:48+03:00

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По данным Росстата, с 10 по 16 декабря в Верхневолжье, как и в большинстве российских регионов, цены в среднем подросли на 0,1%, с начала года рост цен составил 2,9%.

За прошедшую неделю цены на пшено снизились на 1,2%, сахар-песок – на 0,8%, рис – на 0,4%, свинину – на 0,2%.

Одновременно выросли цены на яйца куриные – на 2,3%, крупу гречневую – на 1,4%, консервы мясные, рыбу мороженую и масло сливочное – на 0,3%, говядину, колбасу вареную, молоко пастеризованное, сыры сычужные, маргарин, сметану, карамель и чай – на 0,2%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,1%, в том числе на огурцы – 10,1%, помидоры – 2,4%

ИСТОЧНИК KP.RU