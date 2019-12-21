На Ржевском мемориале в Тверской области завершён монтаж центрального яруса
На строящемся мемориале подо Ржевом завершён монтаж центральной яруса 25-метровой фигуры воина. Смонтирован торс.
К отправке на место монтажа готовится следующий нижний ярус - журавли.
-Ведётся тонировка, - сообщил на свей странице в соцсети автор скульптуры Андрей Коробцев.
Монтаж скульптуры должен быть завершен 15 марта, он ведется ярусами, об этом журналистам, приехавшим на мемориал в ноябре, сообщил представитель подрядной организации.
Фигура огромна и целиком ее монтаж невозможен.
Напомним, открытие Ржевского мемориала, призванного увековечить память о воинах, павших здесь во время Великой Отечественной войны, станет одним из центральных мероприятий празднования Юбилея Победы в России, на открытие комплекса ждут руководство страны.
К отправке поло Ржев готовится следующий ярус - журавли. Фото: vk.com/Андрей Коробцев
ИСТОЧНИК KP.RU