2019-12-21T21:43:40+03:00
Общество

На Ржевском мемориале в Тверской области завершён монтаж центрального яруса

Работы должны быть завершены к середине марта следующего года
Алина ПЕТРОВА
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Смонтирован торс воина. Фото: vk.com/Андрей КоробцевСмонтирован торс воина. Фото: vk.com/Андрей Коробцев
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На строящемся мемориале подо Ржевом завершён монтаж центральной яруса 25-метровой фигуры воина. Смонтирован торс.

К отправке на место монтажа готовится следующий нижний ярус - журавли.

-Ведётся тонировка, - сообщил на свей странице в соцсети автор скульптуры Андрей Коробцев.

Монтаж скульптуры должен быть завершен 15 марта, он ведется ярусами, об этом журналистам, приехавшим на мемориал в ноябре, сообщил представитель подрядной организации.

Фигура огромна и целиком ее монтаж невозможен.

Напомним, открытие Ржевского мемориала, призванного увековечить память о воинах, павших здесь во время Великой Отечественной войны, станет одним из центральных мероприятий празднования Юбилея Победы в России, на открытие комплекса ждут руководство страны.

К отправке поло Ржев готовится следующий ярус - журавли. Фото: vk.com/Андрей Коробцев

К отправке поло Ржев готовится следующий ярус - журавли. Фото: vk.com/Андрей Коробцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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