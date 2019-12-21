Озеро Селигер Тверской области признали одним из самых красивых водоёмов в России

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-21T19:24:18+03:00

На Селигере красиво в любое время года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Озеро Селигер, вошло в десятку самых красивых зимой водоёмов в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, со ссылкой на российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По информации портала, туристы отметили наиболее привлекательные для зимних путешествий озёра - Байкал в Иркутской области, Рица в Абхазии, Онежское озеро в Карелии, Голубые озера в Кабардино-Балкарии, Сейдозеро в Мурманской области, Селигер в Тверской области, Ладожское озеро в Ленинградской области, Лебединое озеро в Алтайском крае.

Селигер традиционно притягателен для туристов - здесь свыше 500 исторических и археологических памятников, начиная с эпохи палеолита и заканчивая XIX веком, десятки памятников архитектуры федерального значения. Берет начало Волга. Развита туристическая инфраструктура.

ИСТОЧНИК KP.RU