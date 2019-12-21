2019-12-21T19:24:18+03:00
Общество

Озеро Селигер Тверской области признали одним из самых красивых водоёмов в России

Исследование опубликовал туристический портал
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
На Селигере красиво в любое время года.На Селигере красиво в любое время года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Озеро Селигер, вошло в десятку самых красивых зимой водоёмов в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, со ссылкой на российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По информации портала, туристы отметили наиболее привлекательные для зимних путешествий озёра - Байкал в Иркутской области, Рица в Абхазии, Онежское озеро в Карелии, Голубые озера в Кабардино-Балкарии, Сейдозеро в Мурманской области, Селигер в Тверской области, Ладожское озеро в Ленинградской области, Лебединое озеро в Алтайском крае.

Селигер традиционно притягателен для туристов - здесь свыше 500 исторических и археологических памятников, начиная с эпохи палеолита и заканчивая XIX веком, десятки памятников архитектуры федерального значения. Берет начало Волга. Развита туристическая инфраструктура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ржевской мемориале в Тверской области завершён монтаж центрального яруса
На Ржевской мемориале в Тверской области завершён монтаж центрального яруса
В Тверь приехал Дед Мороз, но зиму так и не привёз
Озеро Селигер Тверской области признали одним из самых красивых водоёмов в России
Татьяне Навке пообещали, что к 2025 году в Твери построят новый каток
Жителей Твери зовут кататься на коньках у «Юбилейного»
Главная елка Твери одна из самых низких среди новогодних красавиц в городах России
Горожан приглашают на экскурсию, посвящённую рождественским традициям Твери
В Горсаду Твери торжественно встретят Деда Мороза
Установлена цена на проезд в автобусах «Транспорта Верхнеаолжья» в Твери
Жителей Твери приглашают совершить путешествие в загадочный мир «Щелкунчика» Гофмана
Экскурсию по выставке «Царская Русь на императорской сцене» проведет в Твери её куратор из Александринского театра
В Твери начали продавать живые ёлки
Тверские семьи тратят средства материнского капитала на общежития
Водителей в Тверской области проверят на трезвость