Татьяне Навке пообещали, что к 2025 году в Твери построят новый каток

СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-21T17:42:37+03:00

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21 декабря в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери на ледовое шоу заслуженного мастера спорта России, Олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила» были приглашены многодетные семьи, воспитанники социальных учреждений из всех районов области. Всего это более 5 тысяч детей и взрослых. Три шоу за день. Билетов в свободной продаже не было. Зато они были в руках у зрителей- красочные, с ними в они фотографировались в ожидании представления. Из VIP персон был замечен замгубернатора Андрей Белоцерковский, что неудивительно, областное правительство и губернатор Игорь Руденя выступили организаторами приезда шоу в Тверь. Билеты для зрителей были бесплатными.

Если говорить о шоу - оно было прекрасно. Что ещё можно сказать о ледовом спектакле мирового уровня, ради которого, к примеру, в турецкой Анталье была построена ледовая арена площадью 2 тыс кв метров. Но Тверь - не богатая туристическая Анталья, и лёд в «Юбилейном» не на том уровне, здесь нет приспособлений для ледовых шоу, здесь играют в хоккей. Поэтому, как рассказала Татьяна Навка, общаясь с журналистами после шоу- представление переделали под формат Твери за 12 часов.

- Мне обещали, что к 2025 году в Твери будет новый каток, - поделилась с журналистами Татьяна Навка, говоря о «Юбилейном». Кто пообещал, не сказала.

А вообще, артисты вырвались в Тверь прямо с финальных прогонов нового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Премьера через два дня.

Татьяна Навка отметила, что находясь в таком плотном графике, счастлива, что удалось подарить сказку жителям Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU