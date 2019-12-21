Жителей Твери зовут кататься на коньках у «Юбилейного»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-21T15:02:15+03:00

Многодетным и инвалидам - посещение катка со скидкой

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Покататься на коньках у «Юбилейного» можно 22, 24, 25, 26, 27 декабря.

- Обращаем ваше внимание на то, что приобрести билет на массовое катание и оплатить прокат коньков у нас можно только наличными, - предупреждают организаторы.

Банкомата здесь тоже нет, так что о снятии наличных нужно позаботится заранее.

Стоимость катания: массовое катание для взрослых - 180 рублей; массовое катание для детей - 100 рублей; прокат коньков для взрослых и детей - 80 рублей.

Залог за прокат 1 пары коньков – 2 000 рублей или документ, удостоверяющий личность. В прокате можете взять фигурные коньки размеры с 29 по 42 и хоккейные с 31 по 47.

Многодетным семьям и инвалидам I, II и III групп предоставляются льготы - 50%.

Льготы предоставляются при предъявлении подтверждающих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU