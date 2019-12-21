Главная елка Твери одна из самых низких среди новогодних красавиц в городах России

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-21T11:26:18+03:00

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Рейтинг самых высоких главных новогодних елок в крупных городах России на праздник Новый год 2020 в декабре 2019 и январе 2020 года составил портал ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.

Топ-5 живых новогодних елок в городах России 2019-2020 — это новогодние ели в Москве (27 метров), Уфе (30 метров), Сыктывкаре (22 метра) и Владимире (20 метров).

У Твери 55 место из 56. В столице Верхневолжья главная елка на площади Ленина в высоту 14 метров. Ниже только в Оренбурге 12 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU