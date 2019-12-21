Горожан приглашают на экскурсию, посвящённую рождественским традициям Твери
На Трехсвятской в Твери продолжает работать Рождественская ярмарка. Праздничная торговля здесь идёт по 7 января включительно. Часы работы в будние дни с 11 часов до 20 часов, в выходные до 21 часа.
На Рождественской ярмарке запланирована обширная развлекательная программа, сообщают в горадминистрации.
Так, 21 и 22 декабря в 11.20 все желающие могут прийти на бесплатную экскурсию «Зимние забавы», посвящённую рождественским традициям дореволюционной Твери. Экскурсия стартует от большого экрана в начале улицы Трёхсвятской.
В воскресенье на Рождественской ярмарке состоится анимационная программа, конкурсы и мастер-класс по алмазной вышивке.
Программа мероприятий на субботу 21 декабря:
11:20 - 12:00 - Экскурсия от экрана на Трехсвятской "Зимние забавы в Твери"
12:00 - 13:00 - народный ансамбль карельской песни "Виржи"
13:00 - 14:00 - Анимация детская "Зимние забавы с Эверестом"
14:00 - 15:00 - Концерт образцово- хореографического коллектива "Мозайка"
15:30 - 16:00 – Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU