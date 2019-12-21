Горожан приглашают на экскурсию, посвящённую рождественским традициям Твери

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-21T10:45:06+03:00

На Рождественской ярмарке можно не только сувениры прикупить, но и на экскурсию сходить. Фото: администрация Твери

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На Трехсвятской в Твери продолжает работать Рождественская ярмарка. Праздничная торговля здесь идёт по 7 января включительно. Часы работы в будние дни с 11 часов до 20 часов, в выходные до 21 часа.

На Рождественской ярмарке запланирована обширная развлекательная программа, сообщают в горадминистрации.

Так, 21 и 22 декабря в 11.20 все желающие могут прийти на бесплатную экскурсию «Зимние забавы», посвящённую рождественским традициям дореволюционной Твери. Экскурсия стартует от большого экрана в начале улицы Трёхсвятской.

В воскресенье на Рождественской ярмарке состоится анимационная программа, конкурсы и мастер-класс по алмазной вышивке.

Программа мероприятий на субботу 21 декабря:

11:20 - 12:00 - Экскурсия от экрана на Трехсвятской "Зимние забавы в Твери"

12:00 - 13:00 - народный ансамбль карельской песни "Виржи"

13:00 - 14:00 - Анимация детская "Зимние забавы с Эверестом"

14:00 - 15:00 - Концерт образцово- хореографического коллектива "Мозайка"

15:30 - 16:00 – Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU