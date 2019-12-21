В Горсаду Твери торжественно встретят Деда Мороза

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-21T09:18:49+03:00

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Дед Мороз и Снегурочка приедут в Тверь сегодня, 21 декабря. В Горсаду пройдёт торжественная встреча. Начало в 12.00. Горожан ждет насыщенная развлекательная программа с участием ведущих творческих коллективов Твери. На территории сада будут работать театрализованные, спортивные и игровые площадки. В 15.30 праздник Дед Мороз пойдёт гулять на Трёхсвятская, где сейчас работает традиционная Рождественская ярмарка. - Из почтового ящика под часами Дед Мороз заберет письма, написанные детьми, чтобы в Новогоднюю ночь каждый нашел под елкой подарок, о котором мечтал, - сообщают в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU