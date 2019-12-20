Жителей Твери приглашают совершить путешествие в загадочный мир «Щелкунчика» Гофмана

20 Дек. 23:24 2019-12-20T23:40:42+03:00

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20 декабря в Детском музейном центре Тверского государственного объединённого музея состоялось открытие выставки «Путешествие в старинную сказку».

Посетители с первых шагов попадут в загадочное произведение Гофмана «Щелкунчик». Эту старинную историю рассказывают в детских книгах и показывают в мультфильмах, фильмах, сказках, по ней поставлен балет П.И. Чайковского, ставший русской музыкальной классикой. В ДМЦ гостям предлагают путешествие в мир графического, кукольно-иллюстративного «Щелкунчика» во всем его многообразии.

В зале представлены авторские художественные куклы из бумаги и картона художника Марии Бохан. А в витринах - различные издания детских книг и репродукции иллюстраций к «Щелкунчику».

- На подоконниках у нас стоят и улица немецкого города, вся в снежинках, и бумажный Город сладостей Конфетенбург, и три кукольных принцессы этой сказочной страны из детских снов. Очень хочется, чтоб эта выставка разбудила воображение и смелость наших маленьких зрителей, — отмечает автор выставки Мария Бохан.

Выставка ждет в гости детей от 5 лет и старше и взрослых, любящих сказки.

ул. Советская, д.3а.

Тел.: 8(4822) 45-71-76.

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В зале представлены авторские куклы из бумаги и картона художника Марии Бохан. Фото: ДМЦ

Выставка будет идти весь январь. Фото: ДМЦ

ИСТОЧНИК KP.RU