2019-12-20T22:09:11+03:00
Общество

В Твери начали продавать живые ёлки

Базары будут работать до 31 декабря
Ирина ТАРАСОВА
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Приходи и выбирай! Фото: Администрация ТвериПриходи и выбирай! Фото: Администрация Твери
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Ощущение Нового года приходит, когда в Твери начинается продажа живых елок. В этом году она стартовала за 11 дней до праздника.

Первой точкой, куда 20 декабря привезли 350 колючих красавиц из Весьегонского района, стала площадка на проспекте Калинина, 13 в Пролетарском районе.

Ёлки срубили 4 дня назад и все это время они хранились на делянке в лесу, для того, чтобы сохранить свежесть. Они разной высоты и пушистости. Для тех, кто хочет приобрести сосну и украшения, то здесь можно найти и то, и другое.

Напомним, продажа новогодних елей будет осуществляться по следующим адресам:

Центральный район:

- Тверская площадь (между фонтаном и памятником М.Е. Салтыкову-Щедрину)

Пролетарский район:

- проспект Калинина между д. №11 и д. №13 корп. 1

- проспект 50 лет Октября напротив дома №8

Московский район:

- пересечение бульвара Гусева с улицей Можайского у д. №58

- бульвар Гусева, у д. №14 корп. 3

- улица Орджоникидзе, (сквер у д. №46)

- улица Левитана, у д. № 81

– проспект Победы, напротив д. №44 (территория ярмарки)

- поселок Химинститута, (территория ярмарки)

Заволжский район:

- улица Горького,188

- Молодежный бульвар, у д.№ 6 (территория ярмарки)

- Петербургское шоссе, 46

- улица Хрустальная (на разворотном кольце трамвая).

ИСТОЧНИК KP.RU

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