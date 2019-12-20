В Твери начали продавать живые ёлки
Ощущение Нового года приходит, когда в Твери начинается продажа живых елок. В этом году она стартовала за 11 дней до праздника.
Первой точкой, куда 20 декабря привезли 350 колючих красавиц из Весьегонского района, стала площадка на проспекте Калинина, 13 в Пролетарском районе.
Ёлки срубили 4 дня назад и все это время они хранились на делянке в лесу, для того, чтобы сохранить свежесть. Они разной высоты и пушистости. Для тех, кто хочет приобрести сосну и украшения, то здесь можно найти и то, и другое.
Напомним, продажа новогодних елей будет осуществляться по следующим адресам:
Центральный район:
- Тверская площадь (между фонтаном и памятником М.Е. Салтыкову-Щедрину)
Пролетарский район:
- проспект Калинина между д. №11 и д. №13 корп. 1
- проспект 50 лет Октября напротив дома №8
Московский район:
- пересечение бульвара Гусева с улицей Можайского у д. №58
- бульвар Гусева, у д. №14 корп. 3
- улица Орджоникидзе, (сквер у д. №46)
- улица Левитана, у д. № 81
– проспект Победы, напротив д. №44 (территория ярмарки)
- поселок Химинститута, (территория ярмарки)
Заволжский район:
- улица Горького,188
- Молодежный бульвар, у д.№ 6 (территория ярмарки)
- Петербургское шоссе, 46
- улица Хрустальная (на разворотном кольце трамвая).
ИСТОЧНИК KP.RU