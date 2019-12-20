2019-12-20T22:00:07+03:00
Общество

Тверские семьи тратят средства материнского капитала на общежития

Это входит в траты на образование
Виктория ТУШКОВА
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Сумма материнского капитала в 2019-2020 году составляет 453026 рублей.Сумма материнского капитала в 2019-2020 году составляет 453026 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С начала действия госпрограммы по поддержке семей с детьми при помощи материнского капитала 6384 семьи в Верхневолжье потратили эти средства на образование детей (статистика Тверского отделения Пенсионного фонда РФ). Это одна из разрешённых статей трат средств маткапитала. Общая сумма таких семейных инвестиций составила 289,6 млн рублей.

С помощью материнского капитала можно оплатить проживание обучающегося в общежитии, это тоже будет считаться тратами на образование. Этой возможностью воспользовались 65 семей.

Кроме того данные средства можно потратить на содержание, присмотр и уход за ребенком в детском саду. Это сделали почти две тысячи семей.

Другие направления трат средств маткапитала, разрешённые законодательством: улучшение жилищных условий, формирование накопительной части пенсии матери, на помощь, социальное развитие и адаптацию детей-инвалидов.

Сумма материнского капитала в 2019-2020 году составляет 453026 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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