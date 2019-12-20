Водителей в Тверской области проверят на трезвость
В Тверской области с 20 по 22 декабря Госавтоинспекторы проведут профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
Рейд проводится в целях предотвращения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.
Управление УГИБДД России по Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефону "02" или "102" с мобильного телефона.
Звонящим необходимо сообщать государственный регистрационный знак, местонахождение транспортного средства, направление движения нарушителя.
ИСТОЧНИК KP.RU