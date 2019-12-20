2019-12-20T21:10:49+03:00
Общество

Водителей в Тверской области проверят на трезвость

Профилактическое мероприятие пройдет с 20 по 22 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителей в Тверской области проверят на трезвостьВодителей в Тверской области проверят на трезвостьФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области с 20 по 22 декабря Госавтоинспекторы проведут профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Рейд проводится в целях предотвращения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Управление УГИБДД России по Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефону "02" или "102" с мобильного телефона.

Звонящим необходимо сообщать государственный регистрационный знак, местонахождение транспортного средства, направление движения нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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