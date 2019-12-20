2019-12-20T17:56:56+03:00
Спорт

Битва внедорожников состоится в Твери

К участию допускаются любые полноприводные машины
Виктория ТУШКОВА
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Грязи будет много!Грязи будет много!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Завтра, 21 декабря, в субботу, в Твери вновь соберутся вместе любители полноприводных машин и бездорожья. В Московском районе состоится битва стандартных внедорожников.

Сбор участников товарищеских соревнований запланирован на 10:30. Прибыть следует на Октябрьский проспект, 113, к торговому центру. Все желающих испытать свои водительские таланты будут ждать на развороте за ТЦ (координаты 56.809122, 35.873510).

Организаторы сообщают, что маршрут протяжённостью 4 километра будет проложен через поле. Там нет глубокой воды, но грязевые препятствия будут обеспечены.

Участвовать можно на любом авто с полным приводом. Резина шоссейная и вездеходная (А/Т). При себе, кроме отличного настроения, просят иметь резиновые сапоги и крепкий трос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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