2019-12-20T17:26:50+03:00
Общество

Скончался известный тверской журналист Юрий Ястребов

Патриарх тверской журналистики ушёл на 84-м году жизни
Виктория ТУШКОВА
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Юрий Александрович Ястребов скончался в возрасте 83 лет. Фото: "Ленинское знамя" lzpress.ruЮрий Александрович Ястребов скончался в возрасте 83 лет. Фото: "Ленинское знамя" lzpress.ru
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Сегодня, 20 декабря 2019 года, в Твери скончался именитый тверской журналист Юрий Ястребов. Юрий Александрович ушёл на 84 году жизни.

Сообщение о кончине Юрия Ястребова опубликовала газета Калининского района "Ленинское знамя". Издание, которое Юрий Александрович возглавлял на протяжении восемнадцати лет, пишет сегодня: "Любые слова тут бессильны. Для нас Юрий Александрович был больше чем наставник, учитель. Старший товарищ, друг — эти слова подходят более всего. Горечь утраты невозможно да, наверное, и не нужно описывать. Мы будем вас помнить, дорогой Юрий Александрович. Пусть земля будет вам пухом".

Юрий Ястребов работал в журналистике с 1953 года. Свою самую первую заметку будущий патриарх тверской журналистики, как называют Юрия Ястребова сегодня, написал ещё в старшей школе. Это была критическая сатира с названием "Комитет собирается". Её опубликовала "Смена". Был корреспондентом изданий "Калининец" и "Смена". В "Смене" впоследствии стал главным редактором. Работал на областном радио. Возглавлял газеты "Калининская правда" (1982-1988) и "Ленинское знамя" (1988-2006).

Как человек, отдавший долгие годы работе в печатных СМИ, Юрий Александрович даже в эпоху интернета верил, что газеты на бумаге сохранятся: приспособятся к новым реалиям, но будут иметь свой круг читателей.

Редакция "КП"-Тверь" скорбит об этой утрате и приносит глубокие соболезнования всем близким Юрия Александровича Ястребова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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