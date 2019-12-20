2019-12-20T16:51:46+03:00
Общество

Многодетные семьи Тверской области освободили от уплаты транспортного налога

С введением новой меры поддержки бюджет региона потеряет 9 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Льгота семье будет предоставляться на одно транспортное средство по выборуЛьгота семье будет предоставляться на одно транспортное средство по выборуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Законодательное Собрание Тверской области на заседании 20 декабря поддержало инициативу губернатора Тверской области Игоря Рудени и приняло в двух чтениях изменения в статью 3 закона "О транспортном налоге в Тверской области".

Согласно документу, многодетные семьи Верхневолжья освобождаются от уплаты транспортного налога. Налоговая льгота будет предоставляться одному из родителей (усыновителей) многодетной семьи на одно транспортное средство по выбору, при этом мощность двигателя авто не должна превышать 250 лошадиных сил, а сам автомобиль не используется в предпринимательской деятельности.

Закон начнёт действовать со дня его официального опубликования и будет применяться к исчислению транспортного налога, начиная с 2019 года.

По информации Министерства демографической и семейной политики Тверской области, данные о наличии автомобиля предоставили 3662 семьи. С учетом мощности автомобиля, сумма выпадающих доходов составит 9 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Битва внедорожников состоится в Твери
Скончался известный тверской журналист Юрий Ястребов
Многодетные семьи Тверской области освободили от уплаты транспортного налога
Николай Валуев поохотился на зайцев с эстонскими гончими в Тверской области
Бюджет Тверской области на 2020 год принят с дефицитом в 165,6 млн. рублей
В Тверской области в сыром молоке нашли плесень
В Калининском районе Тверской области предприниматель сбрасывал в почву отходы жизнедеятельности животных
В декабре время ожидания "скорой помощи" в Твери составило чуть больше 12 минут
В магазине в Тверской области у пенсионерки украли кошелек с деньгами
Житель Твери украл с пасеки 40 пчелиных ульев
Житель Тверской области осужден за кражу телевизора
С 1 января в Тверской области начнут вручать региональную награду "Слава отца"
В Твери прошло городское новогоднее представление для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации
Следователи начали проверку по факту падения на женщину крыши автобусной остановки в Твери
В Твери пациенты не смогли дозвониться в клинику "Белая роза" из-за сбоя на телефонной линии
В Твери автобусной остановкой придавило бабушку
Мужчина погиб во время пожара в частном доме в Тверской области
В Твери на один день для проезда закрыли Театральную площадь
Прокуратура Тверской области вступилась за вдову ветерана войны
В Тверской области администрация района незаконно продала четыре земельных участка