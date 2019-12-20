Многодетные семьи Тверской области освободили от уплаты транспортного налога

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-20T16:51:46+03:00

Льгота семье будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Законодательное Собрание Тверской области на заседании 20 декабря поддержало инициативу губернатора Тверской области Игоря Рудени и приняло в двух чтениях изменения в статью 3 закона "О транспортном налоге в Тверской области".

Согласно документу, многодетные семьи Верхневолжья освобождаются от уплаты транспортного налога. Налоговая льгота будет предоставляться одному из родителей (усыновителей) многодетной семьи на одно транспортное средство по выбору, при этом мощность двигателя авто не должна превышать 250 лошадиных сил, а сам автомобиль не используется в предпринимательской деятельности.

Закон начнёт действовать со дня его официального опубликования и будет применяться к исчислению транспортного налога, начиная с 2019 года.

По информации Министерства демографической и семейной политики Тверской области, данные о наличии автомобиля предоставили 3662 семьи. С учетом мощности автомобиля, сумма выпадающих доходов составит 9 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU