Бюджет Тверской области на 2020 год принят с дефицитом в 165,6 млн. рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-20T16:12:44+03:00

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20 декабря депутаты Законодательного Собрания Тверской области во втором чтении приняли закон о региональном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Согласно документу, в следующем году доходы областного бюджета составят 74,9 млрд рублей, в 2021 году – 78,2 млрд рублей, в 2022-м – 79,5 млрд рублей. Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений.

Потратить из областной казны в 2020 году планируют 75 млрд. 822 млн. руб., в 2021 году – 81 млрд. 817 млн. руб., в 2022 году – 81 млрд. 484 млн. руб.

Дефицит в 2020 году составит 165,6 млн. руб., в 2021-м – 2 млрд. 885 млн. руб., в 2022 году - 1 млрд. 925 млн. руб.

Бюджет сформирован по программному принципу на основе 27 госпрограмм, которые охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Приоритетным направлением при формировании главного финансового документа региона стала реализация в Верхневолжье национальных проектов. В ближайшие три года размер поступлений из федерального бюджета по этому направлению составит более 38 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU