В Тверской области в сыром молоке нашли плесень

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-20T15:45:50+03:00

В сыром молоке на одном из предприятий нашли плесень и микроорганизмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пробы были взяты на одном из производственных комплексов в Ржевском районе

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В декабре 2019 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в сельскохозяйственном производственном комплексе Ржевского района были отобраны пробы молочной продукции.

Отбор проводился в рамках государственного задания на 2019 год.

Образцы отдали в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты установили, что в трех пробах продукции молоко сырое коровье выявлено несоответствие по показателю «КМАФАнМ»: при нормативе «не более 5*105 КОЕ/см3» установлено превышение допустимого показателя.

Проще говоря, это бактерии, дрожжи, плесневые грибы, общая численность которых свидетельствуют о санитарно-гигиеническом состоянии продукта. Их наличие в составе делает продукт не полноценным.

Кроме того, выявленные факты являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU