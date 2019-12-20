В Тверской области в сыром молоке нашли плесень
В декабре 2019 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в сельскохозяйственном производственном комплексе Ржевского района были отобраны пробы молочной продукции.
Отбор проводился в рамках государственного задания на 2019 год.
Образцы отдали в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты установили, что в трех пробах продукции молоко сырое коровье выявлено несоответствие по показателю «КМАФАнМ»: при нормативе «не более 5*105 КОЕ/см3» установлено превышение допустимого показателя.
Проще говоря, это бактерии, дрожжи, плесневые грибы, общая численность которых свидетельствуют о санитарно-гигиеническом состоянии продукта. Их наличие в составе делает продукт не полноценным.
Кроме того, выявленные факты являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU