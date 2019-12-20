В Калининском районе Тверской области предприниматель сбрасывал в почву отходы жизнедеятельности животных

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-20T15:34:36+03:00

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Нарушение было выявлено в деревне Езвино, Калининского района Тверской области. Вдоль здания, где расположены помещения для содержания крупного рогатого скота, размещены жидкие отходы (отходы жизнедеятельности животных, отходы молочной продукции), которые самотеком стекали по уклону местности и загрязняли почву.

Специалисты Минприроды региона установили, что сброс происходил в результате осуществления деятельности по содержанию крупного рогатого скота и производству молочной продукции индивидуальным предпринимателем.

Лабораторные исследования показали, что почва загрязнена.

За несоблюдение экологических требований при обращении с отходами индивидуальный предприниматель признан виновным и оштрафован на 30 000 рублей.

Размер вреда, причиненный почве в результате загрязнения, составил порядка 400 тысяч рублей, которые нарушителю предложено возместить добровольно или восстановить нарушенное состояние окружающей среды.

Сброс отходов в почву прекращен.

ИСТОЧНИК KP.RU