В декабре время ожидания "скорой помощи" в Твери составило чуть больше 12 минут
За две недели месяца бригады выезжали на вызовы боле 6000 раз
За две недели Тверская станция СМП обслужила 673 вызоваФото: Иван ВИСЛОВ
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В период с 1 по 15 декабря Тверской станцией СМП было принято 7279 вызовов, из них обслужено 6734. На территории Твери и Калининского района работало 35 бригад, из них пять - на "неотложке".
Из общего числа вызовов 474 был из Калининского района. В результате госпитализировано из Калининского района 179 человек (37,76%).
По данным областного минздрава, среднее время доезда на вызовы скорой медицинской помощи в экстренной форме по Твери составило 12,28 мин. По Калининскому району 27,1 мин.
ИСТОЧНИК KP.RU