2019-12-20T15:22:07+03:00
Общество

В декабре время ожидания "скорой помощи" в Твери составило чуть больше 12 минут

За две недели месяца бригады выезжали на вызовы боле 6000 раз
Ольга ТРОФИМОВА
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За две недели Тверская станция СМП обслужила 673 вызоваЗа две недели Тверская станция СМП обслужила 673 вызоваФото: Иван ВИСЛОВ
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В период с 1 по 15 декабря Тверской станцией СМП было принято 7279 вызовов, из них обслужено 6734. На территории Твери и Калининского района работало 35 бригад, из них пять - на "неотложке".

Из общего числа вызовов 474 был из Калининского района. В результате госпитализировано из Калининского района 179 человек (37,76%).

По данным областного минздрава, среднее время доезда на вызовы скорой медицинской помощи в экстренной форме по Твери составило 12,28 мин. По Калининскому району 27,1 мин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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