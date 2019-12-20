В декабре время ожидания "скорой помощи" в Твери составило чуть больше 12 минут

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-20T15:22:07+03:00

За две недели месяца бригады выезжали на вызовы боле 6000 раз

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В период с 1 по 15 декабря Тверской станцией СМП было принято 7279 вызовов, из них обслужено 6734. На территории Твери и Калининского района работало 35 бригад, из них пять - на "неотложке".

Из общего числа вызовов 474 был из Калининского района. В результате госпитализировано из Калининского района 179 человек (37,76%).

По данным областного минздрава, среднее время доезда на вызовы скорой медицинской помощи в экстренной форме по Твери составило 12,28 мин. По Калининскому району 27,1 мин.

ИСТОЧНИК KP.RU