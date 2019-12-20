В магазине в Тверской области у пенсионерки украли кошелек с деньгами
Ущерб составил 10 тысяч рублей
Женщина украла у пенсионерки кошелек с деньгамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В дежурную часть МО МВД России "Западнодвинский" обратилась 74-летняя жительница Западной Двины. Пенсионерка сообщила о пропаже кошелька с деньгами. Ущерб составил порядка 10 000 рублей.
Выяснилось, что в день происшествия потерпевшая оставила кошелек без присмотра на прилавке в магазине.
Установить личность подозреваемой помогли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Злоумышленницей оказалась неработающая местная жительница. Фигурантка созналась в содеянном и вернула деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража",
ИСТОЧНИК KP.RU