2019-12-20T15:11:45+03:00
Происшествия

Житель Твери украл с пасеки 40 пчелиных ульев

Ущерб составил 400 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина вывез с пасеки 40 ульев стоимостью 400 тысяч рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиМужчина вывез с пасеки 40 ульев стоимостью 400 тысяч рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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В полицию обратился 37-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что с территории его пасеки, расположенной в деревне Кривцово, были похищены 40 пчелиных ульев. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели территорию пасеки и опросили возможных свидетелей произошедшего. Выяснилось, что похищенное имущество вывезли на автомобиле. Этот факт зафиксировала камера виеонаблюдения, установленная на одном из торговых объектов в Калининском районе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний житель города Твери. Задержанный дал признательные показания.

Похищенное имущество, которое злоумышленник прятал в бытовке, полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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