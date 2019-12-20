Житель Твери украл с пасеки 40 пчелиных ульев
В полицию обратился 37-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что с территории его пасеки, расположенной в деревне Кривцово, были похищены 40 пчелиных ульев. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели территорию пасеки и опросили возможных свидетелей произошедшего. Выяснилось, что похищенное имущество вывезли на автомобиле. Этот факт зафиксировала камера виеонаблюдения, установленная на одном из торговых объектов в Калининском районе.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний житель города Твери. Задержанный дал признательные показания.
Похищенное имущество, которое злоумышленник прятал в бытовке, полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU