2019-12-20T15:03:41+03:00
Происшествия

Житель Тверской области осужден за кражу телевизора

Мужчина отправится в колонию строгого режима
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области отправится в тюрьму за кражу телевизораЖитель Тверской области отправится в тюрьму за кражу телевизораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Перед судом предстал ранее судимый житель Кувшиновского района, совершивший кражу с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ).

Судебным следствием установлено, что ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, виновный через незапертую дверь проник в квартиру своего знакомого и похитил телевизор.

Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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