Житель Тверской области осужден за кражу телевизора
Перед судом предстал ранее судимый житель Кувшиновского района, совершивший кражу с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ).
Судебным следствием установлено, что ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, виновный через незапертую дверь проник в квартиру своего знакомого и похитил телевизор.
Подсудимый вину в совершении преступления признал.
Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU