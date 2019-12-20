С 1 января в Тверской области начнут вручать региональную награду "Слава отца"
С 1 января 2020 года в Тверской области начнет действовать новая региональная награда – почётный знак Тверской области "Слава отца". С инициативой о ее введении выступил губернатор Игорь Руденя. Официально награду утвердили 20 декабря на заседании Законодательного Собрания региона.
Почетный знак "Слава отца" будет вручаться отцам (усыновителям) за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций. Получить ее могут жители Тверской области, которые воспитали в одном браке пять и более детей.
- При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи, - сообщает региональное правительство.
Награждённым знаком "Слава отца" будет выплачиваться единовременная денежная выплата в 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU