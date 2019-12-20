С 1 января в Тверской области начнут вручать региональную награду "Слава отца"

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-20T14:55:25+03:00

Получить награду смогут отцы, которые воспитали в одном браке пять и более детей Фото: Евгения ГУСЕВА

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С 1 января 2020 года в Тверской области начнет действовать новая региональная награда – почётный знак Тверской области "Слава отца". С инициативой о ее введении выступил губернатор Игорь Руденя. Официально награду утвердили 20 декабря на заседании Законодательного Собрания региона.

Почетный знак "Слава отца" будет вручаться отцам (усыновителям) за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций. Получить ее могут жители Тверской области, которые воспитали в одном браке пять и более детей.

- При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи, - сообщает региональное правительство.

Награждённым знаком "Слава отца" будет выплачиваться единовременная денежная выплата в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU