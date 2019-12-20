2019-12-20T12:15:21+03:00
Происшествия

Мужчина погиб во время пожара в частном доме в Тверской области

ЧП произошло в Бежецком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Во время пожара погиб пожилой мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВо время пожара погиб пожилой мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сообщение о том, что в ходе тушения пожара в частном деревянном доме в деревне Новое Село Бежецкого района Тверской области обнаружено тело 64-летнего мужчины, поступило в региональный СКР 19 декабря 2019.

На место ЧП выехали следователи.

По факту гибели пенсионера Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- С целью установления причины пожара назначена пожаро-техническая экспертиза. Также назначена медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины, - пояснили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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