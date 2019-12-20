Прокуратура Тверской области вступилась за вдову ветерана войны

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-20T11:02:34+03:00

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В прокуратуру Калязинского района обратилась 87-летняя женщина с заявлением о проведении проверки законности снятия ее с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении, а также исключения ее из списка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 марта 2005 года по Калязинскому району.

Установлено, что вдове отказали по причине того, что ее супруг, являясь участником Великой Отечественной войны, умер до принятия Федерального закона «О ветеранах» и соответственно не получил право на меры социальной поддержки.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Администрации Калязинского района и в районный ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» о восстановлении вдовы в очереди на получение мер социальной поддержки. Требования прокурора удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU