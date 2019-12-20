В Тверской области администрация района незаконно продала четыре земельных участка
Проверку законности распоряжения Администрацией г. Кимры земельными участками провела прокуратура Тверской области.
Надзорным органом выявлены случаи совершения гражданами мошеннических действий при получении земельных участков в собственность путем предоставления в регистрационные органы документов, содержащих несоответствующие действительности сведения о наличии объектов индивидуального жилищного строительства на арендуемых ими участках.
На основании указанных заведомо подложных документов четыре участка площадью 1000 кв. метров каждый и общей стоимостью 3,8 млн рублей были проданы незаконно без проведения торгов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU