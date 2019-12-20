2019-12-20T10:45:02+03:00
Общество

В Тверской области администрация района незаконно продала четыре земельных участка

Ущерб составил 3,8 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество"Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество"Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Проверку законности распоряжения Администрацией г. Кимры земельными участками провела прокуратура Тверской области.

Надзорным органом выявлены случаи совершения гражданами мошеннических действий при получении земельных участков в собственность путем предоставления в регистрационные органы документов, содержащих несоответствующие действительности сведения о наличии объектов индивидуального жилищного строительства на арендуемых ими участках.

На основании указанных заведомо подложных документов четыре участка площадью 1000 кв. метров каждый и общей стоимостью 3,8 млн рублей были проданы незаконно без проведения торгов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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